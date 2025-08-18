UTair перенес рейс из Бухары в Москву

173 пассажира и экипаж на время ожидания разместили в гостинице.
Компания UTair перенесла рейс из Бухары в Москву. Рейс UT-808, который должен был вылететь в 05:45, задерживается по техническим причинам.
173 пассажира и экипаж на время ожидания разместили в гостинице.
Предварительно вылет перенесли на 19 августа в 13:00 по ташкентскому времени.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что первые паломники сезона «Умра-2025/26» вылетели в Саудовскую Аравию.