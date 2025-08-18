Цены на бензин вновь резко выросли в Иркутске за неделю

Третья неделя августа снова началась с повышения цен на бензин в Иркутске. Стоимость топлива стремительно продолжает расти на одних из самых популярных автозаправках города. Больше всего подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95, передает ИА IrkutskMedia.
На АЗС «КрайсНефть» АИ-92«вырос на 1 рубль — до 60,88 рублей. Отметим, что в позапрошлую неделю эта марка бензина подорожала и вовсе на 1,5 рубля. Аналогичная ситуация со стоимостью 92-го и на АЗС “БРК”. Цена бензина АИ-92 на “ОМНИ” составляет 60,9 рублей (повысилась на 1 рубль за неделю). Более низкая стоимость бензина зафиксирована на АЗС “Роснефти”, здесь сейчас литр 92-го стоит 58,98 рублей (подорожал на 30 копеек за неделю).
Бензин АИ-95 на «КрайсНефти» теперь стоит 65,5 рублей за литр (повышение на 1,5 рубля за неделю). Такая же цена на 95-й на АЗС «БРК» и «ОМНИ». На сети АЗС «Роснефть» литр 95-го обойдется сейчас в 62,4 рубля (удорожание на 30 копеек).
100-й бензин подорожал на 60 копеек на АЗС «ОМНИ» — до 87,10 рублей. На заправках остальных компаний стоимость этого топлива не изменилась: «БРК» — 84,1 и «КрайсНефть» — 85,6, «Роснефть» — 84,6 рублей.
Стоимость ДТ за неделю не изменилась — на всех АЗС вышеуказанных компаний цена за литр этой марки составляет 75,9 рублей.
Напомним, что неоднозначная и довольно непредсказуемая ситуация сложилась с ценами на бензин в Иркутской области, да и по всей стране. Уже третью неделю подряд автомобилисты едва ли не каждый день неприятно удивляются очередному повышению стоимости топлива АИ-92 и АИ-95 на АЗС. Примечательно, что скачок цен на бензин произошел на фоне запрета властями экспорта топлива, который ввели как раз-таки для стабилизации стоимости бензина на рынке. Почему же россияне вместо стабильных цен сейчас наблюдают их рост — вопрос, волнующий многих. Корр. ИА IrkutskMedia пообщался на этот счет с отраслевыми экспертами и изучил мнение властей по сложившейся ситуации. Удивительным оказалось и то, что владельцы АЗС сообщают о стремительной потере маржинальности при торговле моторным топливом, сообщая, что едва не работают в убыток.