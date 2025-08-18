Цены на бензин вновь резко выросли в Иркутске за неделю

Напомним, что неоднозначная и довольно непредсказуемая ситуация сложилась с ценами на бензин в Иркутской области, да и по всей стране. Уже третью неделю подряд автомобилисты едва ли не каждый день неприятно удивляются очередному повышению стоимости топлива АИ-92 и АИ-95 на АЗС. Примечательно, что скачок цен на бензин произошел на фоне запрета властями экспорта топлива, который ввели как раз-таки для стабилизации стоимости бензина на рынке. Почему же россияне вместо стабильных цен сейчас наблюдают их рост — вопрос, волнующий многих. Корр. ИА IrkutskMedia пообщался на этот счет с отраслевыми экспертами и изучил мнение властей по сложившейся ситуации. Удивительным оказалось и то, что владельцы АЗС сообщают о стремительной потере маржинальности при торговле моторным топливом, сообщая, что едва не работают в убыток.