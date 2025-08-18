Выплаты школьникам к 1 сентября 2025 в Красноярском крае: кому положены, размер выплат

Депутаты продолжают работу над законопроектом, который предполагает выплату 17 201 рубля (размер детского прожиточного минимума) на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Особые условия предусмотрены для детей с инвалидностью — выплаты могут продлиться до 23 лет при условии продолжения обучения.