Выплаты школьникам к 1 сентября 2025 в Красноярском крае: кому положены, размер выплат

В преддверии нового учебного года в российских регионах начали действовать программы материальной поддержки семей с детьми школьного возраста.
Единая федеральная выплата пока не предусмотрена — соответствующий законопроект о пособии в размере 17 тысяч рублей находится на рассмотрении в Госдуме.
Региональные меры поддержки.
Выплата предусмотрена в Красноярском крае, где многодетные семьи и родители с инвалидностью могут получить 10 тысяч рублей с учетом районных коэффициентов. Для оформления выплаты необходимо обратиться через портал Госуслуги, МФЦ или отделение Социального фонда России.
Перспективы федеральных выплат.
Депутаты продолжают работу над законопроектом, который предполагает выплату 17 201 рубля (размер детского прожиточного минимума) на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Особые условия предусмотрены для детей с инвалидностью — выплаты могут продлиться до 23 лет при условии продолжения обучения.
Эксперты рекомендуют родителям своевременно уточнять информацию о доступных мерах поддержки в органах социальной защиты по месту жительства, так как сроки и условия выплат могут отличаться в разных субъектах Федерации.