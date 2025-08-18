Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты «Загадкi» и «Былінка і верабей»

Памятные монеты «Загадкi» и «Былінка і верабей» поступят в продажу 20 августа этого года, они являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений, сообщили в Национальном банке.