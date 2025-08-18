Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты «Загадкi» и «Былінка і верабей»

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Национальный банк Беларуси выпускает в обращение две памятные монеты «Загадкi» и «Былінка і верабей», сказано в сообщении на сайте регулятора.
Уточняется, что первая из монет — из серии «Беларускі дзіцячы фальклор».
«Загадкi» отчеканены качеством: серебряные — «пруф», медно-никелевые — «пруф-лайк».
Номинал серебряной — 20 белорусских рублей, вес — 33,63 грамма, проба сплава 925, а диаметр 38,61 мм. Тираж этих монет — 2 тысячи штук.
Что касается медно-никелевых «Загадак», то их номинал — 1 белорусский рубль. Масса — 26,60 грамма, диаметр — 37 мм. Тираж — 5 тысяч штук, рассказали в Нацбанке.
О памятных монетах «Былінка і верабей» там отметили, что они относятся к серии «Беларускія народныя казкі» и отчеканены качеством «анциркулейтед с оксидированием».
Эти монеты также будут двух номиналов.
Серебряные — 20-рублевые, весом 33,63 грамма. Проба сплава — 925, а диаметр 50 мм. Тираж — 2 тысячи штук.
У медно-никелевых — номинал 1 рубль. Масса — 49 грамм, диаметр — 50 мм, тираж — 5 тысяч штук.
Памятные монеты «Загадкi» и «Былінка і верабей» поступят в продажу 20 августа этого года, они являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений, сообщили в Национальном банке.