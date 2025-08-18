В Екатеринбурге впервые начали сносить многоэтажки: куда денут жителей

«Программа комплексного развития территорий, запущенная в Екатеринбурге в 2024 году, набирает обороты. В ее рамках ведется расселение аварийный и ветхих домов. При этом впервые будут расселяться четырех- и пятиэтажные дома. Это аварийный дома в границах улиц Подгорной-Армавирской», — сообщил директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга — главный архитектор Руслан Габдрахманов.
Напомним, что комплексное развитие территорий — это механизм реновации городских кварталов, при котором ветхие и аварийные дома сносятся, а на их месте возводятся современные жилые комплексы с необходимой инфраструктурой.
В программу включают участки с изношенной застройкой, не подлежащей ремонту. Как отметил Руслан Габдрахманов, с инициативой вступления в программу КРТ могут выступить сами жители проблемных домов. Для этого нужно обратиться в городскую администрацию, специалисты которой точно определят границы будущего участка. Затем на аукционе застройщик, предложивший лучшие условия, получает право на реализацию проекта.
Руслан Габдрахманов подчеркнул особенности КРТ, которые делают программу гибким и востребованным инструментом современного рынка недвижимости.
При комплексном развитии территорий застройщик возводит не только жилье, но обязан создать развитую инфраструктуру — детские сады, школы, больницы. Все это он передает затем в пользование безвозмездно.
Жители расселяемых домов не платят за переезд, все расходы берет на себя застройщик. Жильцы могут выбрать квартиру из фонда девелопера, переехать в новое жилье в другом районе или получить денежную компенсацию.
Руслан Габдрахманов отмечает, что на сегодняшний день КРТ — это единственная возможность у жителей авариек улучшить свои жилищные условия без дополнительных вложений. Кроме того, активное развитие ренновационной программы решает и другую важную задачу, с которой в последний год столкнулся рынок недвижимости: у застройщиков скопилось слишком много квартир в новостройках, которые они не могут реализовать из-за ухода массовой льготной ипотеки и обвалившегося покупательского спроса. По данным Уральской палаты недвижимости, в июле 2025 года на рынке Екатеринбурга торгуется 65 тысяч квартир в новостройках в разной степени готовности, что стало рекордной цифрой.
«В 2022—2024 гг. отселены 1400 семьи из ветхого и аварийного жилья, 337 — в минувшем году», — отметили в администрации Екатеринбурга.
Сейчас программа КРТ реализуется в нескольких микрорайонах Екатеринбурга. Благодаря им в ближайшие годы под расселение попадут около 116 аварийных домов. «КРТ регулируются федеральными и региональными правовыми актами. Нормативная база позволяет вовлекать жилые и нежилые объекты. КРТ, как инструмент, работает. Так, аукцион по улице Бабушкина позволил дополнительно привлечь более 1 млрд рублей в городской бюджет, которые будут отправлены на развитие города. Но сейчас задача разобраться с 2−3 этажными домами. Это задача на ближайшее десятилетие», — сообщил Руслан Габдрахманов.
«ФедералПресс» сообщал, что в июле 2025 года Екатеринбург вошел в тройку городов-лидеров по объемам строительства жилья, однако это может грозить дальнейшим затариванием рынок новостроек.