В Екатеринбурге впервые начали сносить многоэтажки: куда денут жителей

Руслан Габдрахманов отмечает, что на сегодняшний день КРТ — это единственная возможность у жителей авариек улучшить свои жилищные условия без дополнительных вложений. Кроме того, активное развитие ренновационной программы решает и другую важную задачу, с которой в последний год столкнулся рынок недвижимости: у застройщиков скопилось слишком много квартир в новостройках, которые они не могут реализовать из-за ухода массовой льготной ипотеки и обвалившегося покупательского спроса. По данным Уральской палаты недвижимости, в июле 2025 года на рынке Екатеринбурга торгуется 65 тысяч квартир в новостройках в разной степени готовности, что стало рекордной цифрой.