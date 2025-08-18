Ричмонд
Нацбанк Беларуси выпускает новые монеты номиналом 20 рублей 20 августа

Нацбанк Беларуси показал новые монеты номиналом 20 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси выпускает новые монеты номиналом 20 рублей 20 августа. Подробности и фото обнародовали в официальном телеграм-канале Национального банка.

В пресс-службе уточнили, что с 20 августа 2025 года Нацбанк выпускает в обращение новые памятные монеты «Былінка і верабей» серии «Беларускія народныя казкі». В частности, будут выпущены серебряные монеты номиналом 20 рублей. Их тираж составит 2000 штук. Также будут выпущены медно-никелевые монеты номиналом один рубль. Их тираж окажется 5000 штук.

В Нацбанке обратили внимание, что вся информация, связанная с планируемой датой продаж названных монет, а также отпускные цены на них будет размещена на официальном сайте финансового учреждения в разделе «Банкноты и монеты».

Тем временем глава Нацбанка Роман Головченко сказал, сколько денег в экономике Беларуси.

Ранее Нацбанк запретил использовать устную информацию при выдаче кредитов и займов.

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа, когда говорят «Пришел Спас — всему час».