Нацбанк Беларуси выпускает новые монеты номиналом 20 рублей 20 августа. Подробности и фото обнародовали в официальном телеграм-канале Национального банка.
В пресс-службе уточнили, что с 20 августа 2025 года Нацбанк выпускает в обращение новые памятные монеты «Былінка і верабей» серии «Беларускія народныя казкі». В частности, будут выпущены серебряные монеты номиналом 20 рублей. Их тираж составит 2000 штук. Также будут выпущены медно-никелевые монеты номиналом один рубль. Их тираж окажется 5000 штук.
В Нацбанке обратили внимание, что вся информация, связанная с планируемой датой продаж названных монет, а также отпускные цены на них будет размещена на официальном сайте финансового учреждения в разделе «Банкноты и монеты».
