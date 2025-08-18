Нацбанк Беларуси выпускает новые монеты номиналом 20 рублей 20 августа

В пресс-службе уточнили, что с 20 августа 2025 года Нацбанк выпускает в обращение новые памятные монеты «Былінка і верабей» серии «Беларускія народныя казкі». В частности, будут выпущены серебряные монеты номиналом 20 рублей. Их тираж составит 2000 штук. Также будут выпущены медно-никелевые монеты номиналом один рубль. Их тираж окажется 5000 штук.