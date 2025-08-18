Татарстан может стать площадкой для производства Changan

Преимущества региона заключаются не только в промышленной инфраструктуре, но и в развитой ИТ-сфере. Особое внимание уделяется подготовке профильных кадров для автомобильной отрасли. Талия Минуллина особо отметила и высокий технологический уровень предприятия и его уникальность.