Татарстан может стать площадкой для производства Changan

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан предлагает рассмотреть возможность открытия представительства или сборочного производства компании Changan на территории региона. Об этом 18 августа сообщила руководитель ведомства Талия Минуллина в интервью «РИА Новости».

Источник: Комсомольская правда

Потенциал региона для реализации проекта включает несколько ключевых факторов. Во-первых, в Татарстане уже существует развитая автокомпонентная база. Во-вторых, наличие инновационного центра Иннополис открывает возможности для совместных разработок в автомобильной сфере.

Преимущества региона заключаются не только в промышленной инфраструктуре, но и в развитой ИТ-сфере. Особое внимание уделяется подготовке профильных кадров для автомобильной отрасли. Талия Минуллина особо отметила и высокий технологический уровень предприятия и его уникальность.

Интерес к сотрудничеству был подкреплен визитом главы Татарстана Рустама Минниханова на автозавод Changan в Чунцине в апреле текущего года. Перспективы выглядят многообещающе, учитывая комплексный подход региона к развитию автомобильной промышленности и наличие всех необходимых условий для успешной локализации производства.