Татарстан может стать площадкой для производства Changan

Потенциал региона для реализации проекта включает несколько ключевых факторов. Во-первых, в Татарстане уже существует развитая автокомпонентная база. Во-вторых, наличие инновационного центра Иннополис открывает возможности для совместных разработок в автомобильной сфере.
Преимущества региона заключаются не только в промышленной инфраструктуре, но и в развитой ИТ-сфере. Особое внимание уделяется подготовке профильных кадров для автомобильной отрасли. Талия Минуллина особо отметила и высокий технологический уровень предприятия и его уникальность.
Интерес к сотрудничеству был подкреплен визитом главы Татарстана Рустама Минниханова на автозавод Changan в Чунцине в апреле текущего года. Перспективы выглядят многообещающе, учитывая комплексный подход региона к развитию автомобильной промышленности и наличие всех необходимых условий для успешной локализации производства.