ЕАБР спрогнозировал, какой будет инфляция в Беларуси по итогам 2025 года

Аналитики отметили, что в июле инфляция в Беларуси составила 7,4% год к году после 7,3% в июне. Ускорение инфляции наблюдается и в секторе услуг: до 7,6% во второй месяц лета после 7,1% в июле. Специалисты допускают, что подобное связано с ростом регулируемых тарифов на ЖКХ.