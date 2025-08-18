ЕАБР спрогнозировал, какой будет инфляция в Беларуси по итогам 2025 года. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Аналитики отметили, что в июле инфляция в Беларуси составила 7,4% год к году после 7,3% в июне. Ускорение инфляции наблюдается и в секторе услуг: до 7,6% во второй месяц лета после 7,1% в июле. Специалисты допускают, что подобное связано с ростом регулируемых тарифов на ЖКХ.
Вместе с тем цены на продовольственные товары в июле росли темпами, которые близки к уровню июня: +10,6% после +10,5%, но при заметном уменьшении инфляции на сезонные овощи и фрукты (+14,5% после +17,6%). Специалисты обращают внимание, что несколько замедлилась инфляция непродовольственных товаров. Речь идет про 3% в июле после 3,2% в июне.
Аналитики ЕАБР полагают, что инфляционное давление остается повышенным. Об этом свидетельствует динамика устойчивого компонента роста цен: базовая инфляция ускорилась до 7,6% в июле после 7,4% июне. Кроме того, активный потребительский спрос, который поддерживается ростом реальных заработных плат (+11% за период с января по июнь 2025), и далее продолжит оказывать проинфляционное давление.
«Ожидаем инфляцию на уровне 7,7% год к году по итогам 2025 года», — спрогнозировали аналитики.
Тем временем МАРТ заявил о росте реальных доходов белорусов на 10,2% и подорожании чая и кофе.
Кстати, Минтруда сказало о росте зарплат более 800 тысяч белорусов с 1 сентября.
Вместе с тем Минтруда сказало, что изменится в соцстраховании для некоторых белорусов с 18 августа.