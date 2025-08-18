С 1 сентября стартует денежная реформа: в Новосибирской области вводят цифровой рубль

С осени 2026 года крупнейшие банки и торговые сети будут обязаны перейти на новый фoрмат расчетов — цифровой рубль. Центробанк обещает удобство и скорость, но эксперты предупреждают о рисках контроля.
В Новосибирской области назвали дату начала масштабной денежной реформы. Уже с 1 сентября 2026 года в регионе и по всей стране запускается внедрение цифрового рубля, пишет Atas.info.
Главное отличие новой валюты в том, что её будет выпускать напрямую Центробанк, без посредников в лице коммерческих банков. По задумке регулятора, это должно ускорить переводы между гражданами и компаниями, снизить комиссии и сделать систему расчетов более прозрачной.
На первом этапе к цифровому рублю подключат крупнейшие банки и торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей. В течение двух лет к системе присоединятся средний и малый бизнес. К 2028 году цифровой рубль должен стать привычным инструментом для большинства россиян.
Для населения нововведение означает новые способы оплаты, например, единый QR-код в магазинах, а также моментальные переводы без комиссии.
Однако эксперты предупреждают, что переход несет и риски. Среди них — кибератаки, а также возможность тотального контроля над расходами граждан. По словам доцента НГУЭУ Эдуарда Коложвари, цифровая валюта облегчит государству контроль за выплатами и налогами, но при определённых сценариях может ограничить финансовую свободу граждан.