С 1 сентября стартует денежная реформа: в Новосибирской области вводят цифровой рубль

Главное отличие новой валюты в том, что её будет выпускать напрямую Центробанк, без посредников в лице коммерческих банков. По задумке регулятора, это должно ускорить переводы между гражданами и компаниями, снизить комиссии и сделать систему расчетов более прозрачной.