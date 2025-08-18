Ростов получил 34 новые коммунальные машины с фирменным слоганом

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Техника позволит ежедневно задействовать до 200 машин. Основу парка составили универсальные комбинированные машины для полива, мойки улиц и зимней уборки снега. Также поступили подметально-уборочные машины и мини-погрузчики.