Ростов получил 34 новые коммунальные машины с фирменным слоганом

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Техника позволит ежедневно задействовать до 200 машин. Основу парка составили универсальные комбинированные машины для полива, мойки улиц и зимней уборки снега. Также поступили подметально-уборочные машины и мини-погрузчики.
«Пока ситуацию с уборкой нельзя назвать идеальной, но вместе с мэрией мы наведем порядок. Ростов — лицо региона и должен соответствовать этому статусу», — заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Это крупнейшее обновление коммунального автопарка за последние годы.