«Молдовагаз» останется поставщиком газа в Приднестровье до конца марта 2026 года

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Компания «Молдовагаз» будет отвечать за снабжение природным газом Приднестровья до 31 марта 2026 года. Решение принято советом директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
«Данная мера направлена на обеспечение бесперебойности поставок газа потребителям Приднестровского региона, чтобы не допустить перебоев в отопительный сезон», — заявили в агентстве.
НАРЭ также обязало «Молдовагаз» создать резервы газа, достаточные для покрытия не менее 15% объема среднегодовой потребности бытовых потребителей, а также предприятий и учреждений, предоставляющих основные социальные услуги на левом берегу Днестра. Причем к 30 сентября запасы должны составлять не менее 50%, а к 31 октября — 100%.
Напомним, НАРЭ в мае назначило Energocom резервным поставщиком природного газа в республику на случай, если «Молдовагаз» не выполнит требования по отделению дочерней газотранспортной компании «Молдоватрансгаз» до 31 июля. Так как компания не успела завершить процедуру в установленные сроки, НАРЭ уже первого августа заявило, что теперь имеет право отозвать лицензию, выданную «Молдовагазу» на деятельность по поставке природного газа.
Фактический момент смены поставщика должен наступить первого сентября 2025 года, учитывая, что к Energocom от АО «Молдовагаз» должно перейти около 800 тысяч потребителей.