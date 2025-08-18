«Молдовагаз» останется поставщиком газа в Приднестровье до конца марта 2026 года

Напомним, НАРЭ в мае назначило Energocom резервным поставщиком природного газа в республику на случай, если «Молдовагаз» не выполнит требования по отделению дочерней газотранспортной компании «Молдоватрансгаз» до 31 июля. Так как компания не успела завершить процедуру в установленные сроки, НАРЭ уже первого августа заявило, что теперь имеет право отозвать лицензию, выданную «Молдовагазу» на деятельность по поставке природного газа.