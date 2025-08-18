Ричмонд
В Новосибирской области с 1 сентября заработает цифровой рубль

Банки будут обязаны предоставить своим клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области, как и по всей стране, с 1 сентября, начинает свою работу цифровой рубль. Как пояснили в ЦБ, крупные банки должны будут предоставить своим клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями: открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и услуги и проводить другие операции. В целом перейти на цифровой рубль должны будут все банки до 2028 года.

— Все банки должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 года. Однако при желании они могут сделать это раньше, — поделились в Банке России.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирцев предупредили о новом способе мошенничестве через цифровой рубль. Аферисты звонят и представляются сотрудниками Центробанка.