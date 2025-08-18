Путин поддержал мораторий на банкротство фермеров Ростовской области

Согласно размещенной информации, господин Слюсарь обратился к президенту с просьбой о введении такой меры поддержки во время их встречи. «В ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги», — сказал глава региона.