Путин поддержал мораторий на банкротство фермеров Ростовской области

Согласно размещенной информации, господин Слюсарь обратился к президенту с просьбой о введении такой меры поддержки во время их встречи. «В ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги», — сказал глава региона.
Путин поддержал инициативу. «Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это», — ответил президент.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в конце июля депутаты Ростовской области предложили ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве на весь 2026 год для фермерских хозяйств, пострадавших от возвратных заморозков и засухи. На тот момент в арбитражных судах рассматривались 20 таких дел, возбужденных в 2025 году.