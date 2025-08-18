Нижегородские власти перераспределяют бюджет ради помощи гражданам

Основной акцент сделан на усиление социальной поддержки. Также корректируется инвестиционная программа и уточняются поступления из федерального бюджета. Об этом говорится в в проекте поправок в региональный бюджет, который внесен на рассмотрение Заксобрания.
В пояснительной записке сообщается, что доходы региона сократятся более чем на 4,1 млрд рублей и составят 361,2 млрд рублей. Расходы, наоборот, вырастут почти на 4,9 млрд — до 406,5 млрд рублей. В результате дефицит бюджета увеличится на 9 млрд рублей и достигнет 45,3 млрд. Основная часть дополнительных расходов — это материальная помощь людям, попавшим в трудные обстоятельства. На эти цели направят почти 6 млрд рублей.
Ещё 11 млн рублей выделят на поддержку организаций, продающих изделия народных художественных промыслов. Федеральный центр также добавит финансирование: 50 млн рублей — на строительство и оснащение школы для одарённых детей, 42 млн — на развитие туристической и городской инфраструктуры, и 2 млн — на выплаты почётным донорам. Общая сумма безвозмездных поступлений увеличится примерно на 94 млн рублей. Снижение доходов связано в основном с уменьшением поступлений от управления остатками средств на казначейском счёте — минус 3,4 млрд рублей. Также сократились доходы от платных услуг и компенсаций — на 642 млн рублей. Чтобы покрыть выросший дефицит, регион планирует взять банковские кредиты почти на 9 млрд рублей. Часть средств также высвободится за счёт переноса ассигнований по госгарантиям.
В 2026 году изменения минимальны — доходы и расходы бюджета сократятся на 50 млн рублей. Это связано с тем, что часть федеральных средств на строительство школ перенесена с 2026 на 2025 год.
Бюджет на 2027 год остаётся без изменений. Изменения затрагивают статьи закона о бюджете и приложения, касающиеся доходов, расходов, субсидий, субвенций, поддержки семей, муниципалитетов и некоммерческих организаций, а также программы заимствований на ближайшие три года.
Ранее сообщалось, что в июле 2025 года власти Нижегородской области частично погасили задолженность перед коммерческими банками.