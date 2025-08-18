Нижегородские власти перераспределяют бюджет ради помощи гражданам

Ещё 11 млн рублей выделят на поддержку организаций, продающих изделия народных художественных промыслов. Федеральный центр также добавит финансирование: 50 млн рублей — на строительство и оснащение школы для одарённых детей, 42 млн — на развитие туристической и городской инфраструктуры, и 2 млн — на выплаты почётным донорам. Общая сумма безвозмездных поступлений увеличится примерно на 94 млн рублей. Снижение доходов связано в основном с уменьшением поступлений от управления остатками средств на казначейском счёте — минус 3,4 млрд рублей. Также сократились доходы от платных услуг и компенсаций — на 642 млн рублей. Чтобы покрыть выросший дефицит, регион планирует взять банковские кредиты почти на 9 млрд рублей. Часть средств также высвободится за счёт переноса ассигнований по госгарантиям.