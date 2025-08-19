Место для печати

По словам управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, 3D-печать является «исключительно вос­требованной» в авиационной и космической промышленности, где используются мелкосерийные детали, изготовление которых требует больших ресурсов. При этом основной спрос на 3D-изделия формирует станкостроительная отрасль — в связи с санкциями доступ к продукции большинства крупнейших холдингов существенно затруднен. «Крупнейшие компании, специализирующиеся на 3D-печати — OS и SLM Solutions — базируются в Германии, Renishaw — в Британии. В обозримом будущем вероятность поставок такого оборудования в Россию в тех объемах, которые позволили бы удовлетворить спрос, можно оценить как минимальную», — говорит аналитик.