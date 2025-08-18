Минэкономики: строительство сохраняет лидерство по темпам роста валовой добавленной стоимости

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство, информация и связь сохраняют лидерство по темпам роста валовой добавленной стоимости. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.
Как ранее сообщал Белстат, темп роста ВВП по итогам 7 месяцев составил 101,3%.
«Некоторое замедление темпов в производственных отраслях обусловлено сокращением у нашего основного партнера — Российской Федерации. При этом с марта наблюдается рост экспорта товаров и услуг по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Продолжается наращивание поставок в страны дальней дуги», — сказали в Минэкономики.
Как результат, отмечается снижение запасов: по состоянию на 1 августа 2025 года их уровень по сравнению с 1 июля сократился на 2,5 процентного пункта.
Замедление динамики в сельском хозяйстве (темп 87,3%) обусловлено значительным смещением сроков уборки урожая. В то же время обеспечен рост в животноводстве. Увеличилось производство молока, яиц. Растет продуктивность животных в сельскохозяйственных организациях.
Сохраняют лидерство по вкладу и темпам роста валовой добавленной стоимости строительство (110,2%) и информация и связь (104,2%).
За 7 месяцев введено в эксплуатацию более 2,1 млн кв.м жилья — 110,2% к уровню аналогичного периода прошлого года.
Динамика в IТ-сфере связана с увеличением численности работников.
Розничный товарооборот за январь — июль вырос на 8,6%.
По итогам января — июля сохраняется тренд на опережающий задачу прирост инвестиций в основной капитал — 13,6%. Этому способствовала нацеленность предприятий на свое технологическое развитие и модернизацию: затраты на приобретение машин и оборудования увеличились на 19%.
Устойчивая работа экономики позволяет обеспечивать рост уровня доходов населения — плюс 10,2% по итогам полугодия. -0-