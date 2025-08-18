«Очереди нет»: Дилеры пожаловались на нулевой спрос на новый «Москвич»

Спустя всего две недели после анонса продаж флагманский семиместный кроссовер «Москвич 8» так и не начал пользоваться спросом среди покупателей — россияне не проявили интерес к новой модели. По данным Autonews, ссылающегося на менеджера дилерского центра «Рольф» в Химках, с момента объявления о скором поступлении первой партии была продана лишь одна машина.