«Очереди нет»: Дилеры пожаловались на нулевой спрос на новый «Москвич»

Несмотря на наличие всех ключевых комплектаций, включая «Бизнес» и «Премиум», покупатели не выстраиваются в очередь.
«Все комплектации есть, а очереди нет», — поделился представитель «Рольфа».
Единственная сделка состоялась в середине августа, после чего новых продаж не было. За полмесяца никто так и не захотел стать счастливым обладателем новенького кроссовера.
Запуск «Москвича 8» неоднократно откладывался. Изначально планировалось начать производство в октябре 2024 года и поставить первые партии к концу прошлого года. В феврале 2025 года говорилось о старте продаж в конце зимы, но и эти сроки были перенесены.
Ранее сообщалось, что электромагнитное излучение от силовых элементов гибридных автомобилей иногда может выходить за рамки установленных санитарных норм. Пиковые значения наблюдаются в моменты форсированной зарядки или внезапного ускорения, когда бортовые системы функционируют на пределе своих мощностей.