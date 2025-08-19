Россиянам рассказали о новой выплате и повышении пособий семьям с детьми

С 1 сентября 2025 года студенткам, обучающимся по очной форме, увеличат пособие по беременности и родам, а с начала 2026 года семьи с двумя и более детьми начнут получать новую выплату — возврат части уплаченного НДФЛ. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Студентки очного отделения профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений, образовательных организаций дополнительного провефиионального образования и научных организаций начнут получать увеличенное пособие по беременности и родам.
«Если сейчас пособие им выплачивается в размере стипендии, то теперь его размер будет равен 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе по месту жительства (пребывания) или фактического проживания», — отметил Балынин.
При прожиточном минимуме в регионе в 18,2 тысячи рублей размер такого пособия при одноплодной беременности составит более 80 тысяч рублей (за 140 дней отпуска по беременности и родам), при одноплодной с осложнениями — более 90 тысяч рублей (за 156 дней), при многоплодной — свыше 110 тысяч рублей (за 194 дня).
Кроме того, с 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ в виде ежегодной семейной налоговой выплаты, но при условии, что среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума.
«Если, допустим, в регионе проживания прожиточный минимум равен 18,2 тысячи рублей, то тогда каждый из родителей в семьях с двумя детьми сможет вернуть до 45 864 рублей (до 91728 рублей на двоих родителей), с тремя детьми — до 57 330 рублей (до 114 660 рублей на двоих родителей), с четырьмя детьми — до 68 796 рублей (до 137 592 рублей на двоих родителей)», — пояснил экономист.
Также Балынин напомнил, что право на стандартный налоговый вычет на детей сохраняется до месяца, в котором совокупный доход налогоплательщика с начала года не превысил 450 000 рублей. Размер вычета на третьего и каждого последующего детей в 2025 году был увеличен в два раза: с 3 до 6 тысяч рублей каждому родителю.
Кроме того, с 1 февраля размер семейного капитала увеличился с 630 380,78 рубля до 690 266,95 рубля за первого ребенка, с 202 643,96 рубля до 221 895,14 рубля за второго ребёнка.
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, а также третий и любой последующий ребенок, если до их появления право на получение данной меры поддержки не было использовано, размер семейного капитала был увеличен, соответственно, с 833 024,74 рубля до 912 162,09 рубля.
Ранее Балынин назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране.