Россиянам рассказали о новой выплате и повышении пособий семьям с детьми

Также Балынин напомнил, что право на стандартный налоговый вычет на детей сохраняется до месяца, в котором совокупный доход налогоплательщика с начала года не превысил 450 000 рублей. Размер вычета на третьего и каждого последующего детей в 2025 году был увеличен в два раза: с 3 до 6 тысяч рублей каждому родителю.