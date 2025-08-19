В Госдуме сообщили о повышении окладов федеральных работников с октября 2025 года

С октября 2025 года оклады сотрудников федеральных бюджетных учреждений будут увеличены на 7,6%. Об этом сообщили в Госдуме. Повышение затронет работников казенных, бюджетных и автономных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. В частности, индексация коснётся специалистов в сферах здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, а также научных и архивных учреждений. Также повышение предусмотрено для гражданского персонала воинских частей и аналогичных структур. Об этом пишет ТАСС.