В Госдуме сообщили о повышении окладов федеральных работников с октября 2025 года

С октября 2025 года оклады сотрудников федеральных бюджетных учреждений будут увеличены на 7,6%. Об этом сообщили в Госдуме. Повышение затронет работников казенных, бюджетных и автономных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. В частности, индексация коснётся специалистов в сферах здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, а также научных и архивных учреждений. Также повышение предусмотрено для гражданского персонала воинских частей и аналогичных структур. Об этом пишет ТАСС.
Рост окладов обусловлен нормами Трудового кодекса РФ, которые предусматривают учёт инфляции при пересмотре заработной платы. В государственных учреждениях индексация проводится централизованно по распоряжению правительства. В данном случае повышение составит 7,6% от базового должностного оклада без учёта стимулирующих и компенсационных выплат. Это позволит компенсировать инфляционные потери текущего года и сохранить уровень оплаты труда в федеральных организациях.
Индексация не распространяется на работников региональных и муниципальных учреждений — их зарплаты могут пересматриваться только по решению региональных или местных властей. Также повышение не коснётся сотрудников частных компаний, где вопрос изменения окладов регулируется внутренними нормативами и коллективными договорами.
Кроме того, Минобороны предложило увеличить денежное довольствие военнослужащих на аналогичную величину — 7,6%. Однако этот проект пока находится на стадии согласования. На данный момент официально утверждён уровень индексации составляет 4,5%, и повышение с октября 2025 года будет касаться только федеральных бюджетников из перечня, утверждённого правительством.
