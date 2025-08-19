Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми начали расселять шесть аварийных домов в Орджоникидзевском районе

Жильцы получат либо денежную компенсацию, либо благоустроенные квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Перми стартовало расселение жителей сразу из шести аварийных домов. Речь идет о зданиях, расположенных по адресам: ул. Академика Веденеева, 24 и 44, ул. Александра Щербакова, 17 и 18, ул. Бушмакина, 15, а также ул. Воркутинская, 88.

Собственникам квартир уже направлены проекты соглашений, в которых указаны условия передачи жилья в собственность города. Одновременно с этим земельные участки, на которых стоят дома, официально изъяты для муниципальных нужд.

В зависимости от того, кто владеет жильем, люди получат либо денежную компенсацию, либо благоустроенные квартиры. Обращения и документы принимаются в городском управлении жилищных отношений.