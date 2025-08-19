В Перми начали расселять шесть аварийных домов в Орджоникидзевском районе

В Орджоникидзевском районе Перми стартовало расселение жителей сразу из шести аварийных домов. Речь идет о зданиях, расположенных по адресам: ул. Академика Веденеева, 24 и 44, ул. Александра Щербакова, 17 и 18, ул. Бушмакина, 15, а также ул. Воркутинская, 88.
Собственникам квартир уже направлены проекты соглашений, в которых указаны условия передачи жилья в собственность города. Одновременно с этим земельные участки, на которых стоят дома, официально изъяты для муниципальных нужд.
В зависимости от того, кто владеет жильем, люди получат либо денежную компенсацию, либо благоустроенные квартиры. Обращения и документы принимаются в городском управлении жилищных отношений.