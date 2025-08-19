В Башкирии подвели промежуточные итоги капремонта домов

На сегодняшний день подрядные организации выполняют 232 вида работ в 224 домах. Ремонт кровли идет в 135 домах, фасадов — в 18 МКД, системы водоснабжения — в 9 МКД, водоотведения — в 8 МКД, теплоснабжения — в 10 МКД, электроснабжения — в 11 МКД, газоснабжения — в одном доме. Замену 80 лифтов производят в 40 домах.
В полном объеме завершено 227 видов работ в 205 домах. Ремонт кровли завершен в 29 домах, ремонт фасадов — в 11 МКД, системы водоснабжения — в 23 МКД, водоотведения — в 16 МКД, теплоснабжения — в 4 МКД, электроснабжения — в 13 домах, газоснабжения — в 14. Также были заменены 349 лифтов в 117 домах.
Узнать, когда в доме запланирован капитальный ремонт, можно на сайте Фонда капремонта РБ в разделе «Найти свой дом».