В Башкирии подвели промежуточные итоги капремонта домов

В полном объеме завершено 227 видов работ в 205 домах. Ремонт кровли завершен в 29 домах, ремонт фасадов — в 11 МКД, системы водоснабжения — в 23 МКД, водоотведения — в 16 МКД, теплоснабжения — в 4 МКД, электроснабжения — в 13 домах, газоснабжения — в 14. Также были заменены 349 лифтов в 117 домах.