Казахстан хочет до 2028 года перейти на полное самообеспечение основными продуктами питания

«В частности, с 2022 по 2024 годы введено 17 птицефабрик мясного направления мощностью 144 тыс. тонн. Это позволило поднять уровень обеспеченности мясом птицы с 67% до 79%. До 2028 года планируется запуск еще 41 предприятия, что позволит выйти на полное самообеспечение. Если в 2019 году в стране действовало лишь 19 молочных ферм, то сегодня их уже 69, еще 47 строятся. После ввода всех 116 ферм производство молока вырастет на 600 тыс. тонн в год, что позволит полностью покрыть потребность по сырам и творогу», — подчеркнули в правительстве.