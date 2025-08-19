Казахстан хочет до 2028 года перейти на полное самообеспечение основными продуктами питания

«18 августа на совещании у вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели текущую ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность опирается на два ключевых элемента: физическая доступность продуктов питания, за которую отвечает министерство сельского хозяйства, и экономическая доступность под кураторством министерства торговли и интеграции. Конкретные мероприятия по обеспечению продуктами питания закреплены в Концепции развития АПК до 2030 года и Дорожной карте по удвоению объема валовой продукции сельского хозяйства к 2028 году», — сообщает пресс-служба премьер-министра во вторник.
По данным министерства сельского хозяйства, с 2021 по 2024 годы объем валовой продукции вырос на 11,3% — с Т7,5 трлн до Т8,3 трлн. В том числе растениеводство увеличилось на 14% (с Т4,4 трлн до Т5 трлн), животноводство — на 5,6% (с Т3,1 трлн до Т3,29 трлн). По итогам первого полугодия 2025 года рост составил 3,7%, или Т1,8 трлн.
«В этом году посевная площадь увеличена до 23,6 млн га (+322,8 тыс. га). При этом сокращены площади зерновых и зернобобовых (-629,9 тыс. га), расширены посадки социально значимых и высокорентабельных культур: масличных — до 4 млн га (+1 055,5 тыс. га), картофеля — 131,2 тыс. га (+9,3 тыс. га). В животноводстве за первое полугодие 2025 года наблюдается рост численности поголовья практически всех видов сельхозживотных: КРС — на 8,3% (8,8 млн голов), овец и коз — на 0,8% (21,5 млн голов), лошадей — на 4,7% (4,6 млн голов), птицы — на 2,7% (47,7 млн голов). Это обеспечило прирост продукции: мяса в убойном весе — 529,9 тыс. тонн (+1,5%), мяса птицы — 187,7 тыс. тонн (+4,9%), молока — 1,8 млн тонн (+7%); куриных яиц — 2,2 млрд штук (+0,9%)», 0 уточнили в кабмине.
Производство продуктов питания выросло на 10,5% и составило Т1,8 трлн. Выросли объемы переработки молока, мяса, муки, макаронных изделий, растительного и сливочного масла.
«Казахстан обеспечивает себя основными продуктами на 80−100% и более. Мясо, молоко, яйца, овощи, мука — все это производится в достаточном объеме для обеспечения потребностей жителей нашей страны. В то же время импорт сохраняется по мясу птицы, колбасам, сырам, сахару и рыбе», — отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.
Для снижения зависимости по этим направлениям реализуются инвестиционные проекты.
«В частности, с 2022 по 2024 годы введено 17 птицефабрик мясного направления мощностью 144 тыс. тонн. Это позволило поднять уровень обеспеченности мясом птицы с 67% до 79%. До 2028 года планируется запуск еще 41 предприятия, что позволит выйти на полное самообеспечение. Если в 2019 году в стране действовало лишь 19 молочных ферм, то сегодня их уже 69, еще 47 строятся. После ввода всех 116 ферм производство молока вырастет на 600 тыс. тонн в год, что позволит полностью покрыть потребность по сырам и творогу», — подчеркнули в правительстве.
В кабмине добавили, что в рамках обеспечения экономической доступности основных продуктов питания министерство торговли и интеграции проводит комплекс мер по сдерживанию роста цен на социальные продукты питания. Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, с начала года отмечается существенное замедление темпов роста цен. При среднем индексе роста цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) с начала года в 8%, со второго квартала отмечается замедление динамики темпов роста: в апреле — 1,6%, мае — 1%, июне — 0,7%, июле — 0,4% и за две недели августа — всего 0,1%.
По словам Бижановой, цены на большинство социально значимых продуктов в Казахстане по-прежнему остаются самыми низкими в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
«По 15 позициям продовольственных товаров (масло подсолнечное, творог, яйца, соль, гречка, рис, мука, овощи и др.) в Казахстане отмечаются самые низкие рыночные цены среди стран ЕАЭС, По молоку и говядине Казахстан уступает только Беларуси, по курятине — Беларуси и России, по сливочному маслу — Кыргызстану», — сообщила Бижанова.
В правительстве добавили, что для дальнейшей стабилизации цен внутри стран со стороны государства оказываются меры поддержки по развитию откормочных площадок, созданию мясного кластера, в регионах и крупных городах проводятся ярмарки с бесплатными торговыми местами для фермеров.
«Кроме того, для поддержки отечественного производства и свободного доступа казахстанских товаров на полках торговых сетей и рынков МТИ готовит изменения в законодательство: срок отсрочки платежа за поставки предлагается ограничить 30 днями. Также планируется внедрить механизм общественного контроля за размещением отечественной продукции на полках — жители смогут фиксировать нарушения и направлять их в уполномоченный орган. Для этого разрабатывается система “Сапалы өнім”, — сказано в сообщении.
На совещании Жумангарин также заслушал председателя КРЕМ по вопросам снижения влияния роста тарифов на инфляцию.
«По итогам совещания дал необходимые поручения для ускорения работы по обеспечению доступности казахстанской продукции жителям страны», — сообщили в кабмине.