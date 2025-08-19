В Башкирии за семь месяцев резко подорожали 12 продуктов питания

Согласно данным Башстата, с января по июль 2023 года в республике значительно выросли цены на ключевые продукты питания. Наибольший рост цен зафиксирован на овощи и фрукты. Морковь подорожала на 69,72%, достигнув средней цены 64,97 рубля за килограмм. Картофель стал дороже на 42,99% (66,98 рубля/кг), лимоны — на 37,91% (230,95 рубля/кг).