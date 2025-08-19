В Башкирии за семь месяцев резко подорожали 12 продуктов питания

Согласно данным Башстата, с января по июль 2023 года в республике значительно выросли цены на ключевые продукты питания. Наибольший рост цен зафиксирован на овощи и фрукты. Морковь подорожала на 69,72%, достигнув средней цены 64,97 рубля за килограмм. Картофель стал дороже на 42,99% (66,98 рубля/кг), лимоны — на 37,91% (230,95 рубля/кг).
Существенно увеличилась стоимость столовой свеклы (+28,95%, 56,71 рубля/кг) и яблок (+26,30%, 158,73 рубля/кг). Среди других заметно подорожавших товаров — шоколад (+21,67%, 1347,92 рубля), репчатый лук (+17,26%, 55,75 рубля) и кофе: растворимый (+17,19%, 3354,07 рубля), в зернах и молотый (+17,18%, 1704,49 рубля).
Рыбная продукция поднялась в цене на 15,40%: неразделанная мороженая рыба достигла 298,77 рубля за килограмм, разделанная — 375,18 рубля. Говядина (кроме бескостного мяса) подорожала на 13,02%, до 650,63 рубля за килограмм.