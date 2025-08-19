Стало известно об одной неожиданной проблеме российской делегации на Аляске

Во время встречи президентов США и России на Аляске российской делегации пришлось произвести наличный расчет за заправку своих самолетов авиатопливом. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
Он подчеркнул, что все действующие антироссийские санкции остаются в силе, и прибывшая делегация ощутила это на практике. В частности, россияне не могли использовать свою банковскую систему для оплаты топлива и были вынуждены расплачиваться наличными.
Согласно подсчетам СМИ, топливные баки президентского самолета Ил-96 авиаотряда «Россия» вмещают 152 620 литров. Принимая во внимание данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) о средней цене авиакеросина в $2,10 за галлон (около 3,8 литра), общая сумма за заправку одного воздушного судна могла составить примерно 85 000 долларов США, выплаченных наличными.
Рубио привел этот эпизод как иллюстрацию, подчеркивая, что санкционный режим сохраняет свою силу, однако отметил, что сами по себе санкции не меняют ход военных действий на Украине.
