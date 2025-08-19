Перерасчет тарифов: казахстанцам вернут порядка 1,6 млрд тенге за отопление

Работа проведена в соответствии с законодательством, которое обязывает корректировать начисления за тепло в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.
По итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1 554,7 млн тенге с учетом НДС. Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой — в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024−2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года.
Возврат средств затронет все регионы страны. В частности, потребителям в Астане будет возвращено 224,5 млн тг, в Алматы — 74,2 млн тг, в Карагандинской области — 457,0 млн тг, в Восточно-Казахстанской области — 257,2 млн тг, в Мангистауской области — 176,7 млн тг, в Костанайской области — 106,9 млн тг, в Северо-Казахстанской области — 74,8 млн тг, в Акмолинской области — 44,3 млн тг, в Павлодарской области — 34,8 млн тг, в Кызылординской области — 23,9 млн тг, в Актюбинской области — 24,1 млн тг, в Жамбылской области — 21,4 млн тг, в области Абай — 19,9 млн тг, в Атырауской области — 11,0 млн тг, в Западно-Казахстанской области — 3,4 млн тг, в Алматинской области — 0,5 млн тг, в Туркестанской области — 0,1 млн тг, а в Жетісу — 0,03 млн тг.
Для потребителей Шымкента и области Ұлытау корректировка начислений не предусмотрена, поскольку стоимость регулируемой услуги была сформирована с учетом фактической температуры наружного воздуха.
Необходимо отметить, что в Астане перерасчет осуществлялся ежемесячно в течение всего отопительного сезона, что позволило более точно учитывать изменения температуры и отражать реальные объемы потребленного тепла.
Таким образом, проведенная работа обеспечивает прозрачность тарифов и справедливость расчетов для потребителей по всей стране.