Перерасчет тарифов: казахстанцам вернут порядка 1,6 млрд тенге за отопление

Возврат средств затронет все регионы страны. В частности, потребителям в Астане будет возвращено 224,5 млн тг, в Алматы — 74,2 млн тг, в Карагандинской области — 457,0 млн тг, в Восточно-Казахстанской области — 257,2 млн тг, в Мангистауской области — 176,7 млн тг, в Костанайской области — 106,9 млн тг, в Северо-Казахстанской области — 74,8 млн тг, в Акмолинской области — 44,3 млн тг, в Павлодарской области — 34,8 млн тг, в Кызылординской области — 23,9 млн тг, в Актюбинской области — 24,1 млн тг, в Жамбылской области — 21,4 млн тг, в области Абай — 19,9 млн тг, в Атырауской области — 11,0 млн тг, в Западно-Казахстанской области — 3,4 млн тг, в Алматинской области — 0,5 млн тг, в Туркестанской области — 0,1 млн тг, а в Жетісу — 0,03 млн тг.