Перерасчет тарифов: казахстанцам вернут порядка 1,6 млрд тенге за отопление

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК завершил перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей без приборов учета тепловой энергии, передает BAQ.KZ.

Источник: МНЭ РК

Работа проведена в соответствии с законодательством, которое обязывает корректировать начисления за тепло в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.

По итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1 554,7 млн тенге с учетом НДС. Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой — в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024−2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года.

Возврат средств затронет все регионы страны. В частности, потребителям в Астане будет возвращено 224,5 млн тг, в Алматы — 74,2 млн тг, в Карагандинской области — 457,0 млн тг, в Восточно-Казахстанской области — 257,2 млн тг, в Мангистауской области — 176,7 млн тг, в Костанайской области — 106,9 млн тг, в Северо-Казахстанской области — 74,8 млн тг, в Акмолинской области — 44,3 млн тг, в Павлодарской области — 34,8 млн тг, в Кызылординской области — 23,9 млн тг, в Актюбинской области — 24,1 млн тг, в Жамбылской области — 21,4 млн тг, в области Абай — 19,9 млн тг, в Атырауской области — 11,0 млн тг, в Западно-Казахстанской области — 3,4 млн тг, в Алматинской области — 0,5 млн тг, в Туркестанской области — 0,1 млн тг, а в Жетісу — 0,03 млн тг.

Для потребителей Шымкента и области Ұлытау корректировка начислений не предусмотрена, поскольку стоимость регулируемой услуги была сформирована с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Необходимо отметить, что в Астане перерасчет осуществлялся ежемесячно в течение всего отопительного сезона, что позволило более точно учитывать изменения температуры и отражать реальные объемы потребленного тепла.

Таким образом, проведенная работа обеспечивает прозрачность тарифов и справедливость расчетов для потребителей по всей стране.