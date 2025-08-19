В Уфе утвердили разработку проекта застройки нового квартала на ул. Зорге

Администрация уфимской столицы выдала разрешение на проектирование нового квартала, расположенного на границе Октябрьского и Советского районов. Территория ограничена улицами Рихарда Зорге, Братьев Кадомцевых и проектируемыми проездами.
Согласно документации, опубликованной на сайте мэрии, участок предназначен для многоэтажной жилой застройки с комплексом социальных объектов. Часть территории отведена под рекреационные зоны и многофункциональные пространства, сочетающие общественные, производственные и жилые функции.
Особенностью участка является спланированный рельеф с уклоном в восточную сторону. Разработчикам проекта отведено 18 месяцев на подготовку документации для представления в Главархитектуру Уфы.