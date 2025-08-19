Инвесторы из Китая построят в Татарстане два завода

Крупный инвестиционный проект реализуется в особой экономической зоне «Алабуга». Китайская компания ООО «НПЦ Везума» готовится к запуску современного завода по производству свечей зажигания. Старт производства намечен на конец сентября текущего года.
Масштаб проекта впечатляет: общий объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей. Председатель совета директоров компании Чэнь Цзиньсинь сообщил, что проект не ограничится одним заводом — уже разработана концепция второго этапа производства в Иннополисе.
На первом этапе будет запущена современная сборочная и упаковочная линия. Предприятие планирует выпускать широкий ассортимент продукции: свечи зажигания для автомобилей, судов и мототехники, продукцию для авиации, включая БПЛА, а также газовые свечи для общественного транспорта и спецтехники.
Выбор локации не случаен. По словам Чэнь Цзиньсиня, Татарстан представляет собой идеальную площадку для выхода на российский рынок.