Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвесторы из Китая построят в Татарстане два завода

Общий объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Крупный инвестиционный проект реализуется в особой экономической зоне «Алабуга». Китайская компания ООО «НПЦ Везума» готовится к запуску современного завода по производству свечей зажигания. Старт производства намечен на конец сентября текущего года.

Масштаб проекта впечатляет: общий объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей. Председатель совета директоров компании Чэнь Цзиньсинь сообщил, что проект не ограничится одним заводом — уже разработана концепция второго этапа производства в Иннополисе.

На первом этапе будет запущена современная сборочная и упаковочная линия. Предприятие планирует выпускать широкий ассортимент продукции: свечи зажигания для автомобилей, судов и мототехники, продукцию для авиации, включая БПЛА, а также газовые свечи для общественного транспорта и спецтехники.

Выбор локации не случаен. По словам Чэнь Цзиньсиня, Татарстан представляет собой идеальную площадку для выхода на российский рынок.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше