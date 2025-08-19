В России раскрыли разницу в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров: кто получает больше

Средний размер пенсии по старости в России достиг 25 098 рублей по данным на 1 июля 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Социального фонда России.
Согласно предоставленным данным, существует заметная разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. Те, кто продолжает трудовую деятельность, получают в среднем 22 100 рублей. В то время как неработающие пенсионеры могут рассчитывать на 25 800 рублей ежемесячно.
Прежде стало известно, что Социальный фонд России (СФР) может удерживать до 50% пенсии при наличии долгов и до 70% — по алиментным обязательствам. Тем не менее пенсионеру должен оставаться прожиточный минимум.
Тем временем член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предложил ввести в России механизм компенсации пропущенных индексаций для работающих пенсионеров. По его словам, это поможет сократить разрыв между выплатами работающим и неработающим гражданам пенсионного возраста.