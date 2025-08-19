В России раскрыли разницу в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров: кто получает больше

Согласно предоставленным данным, существует заметная разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. Те, кто продолжает трудовую деятельность, получают в среднем 22 100 рублей. В то время как неработающие пенсионеры могут рассчитывать на 25 800 рублей ежемесячно.