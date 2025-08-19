Миллиардер Алексеев раскритиковал закон о маркетплейсах: «Смогли прикинуться логистическим оператором»

«Поздравляю маркетплейсы! Закон о платформенной экономике — это, конечно, победа “в одну калитку”. Ни одна проблема, стоящая перед отраслью, не была решена, да к тому же и этот беззубый закон вступает в силу только в октябре следующего года», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам Дмитрия Алексеева, маркетплейсы добились того, чтобы не нести ответственность перед покупателями за качество товаров. Например, если приобретенные на площадке кроссовки окажутся бракованными и развалятся, предъявить претензии можно лишь продавцу. Сам маркетплейс выступает лишь как посредник в доставке. Формально его обязательства на этом заканчиваются. Хотя технически он может принять возврат, чтобы передать товар селлеру, возврат денег возможен только при условии, что у платформы есть средства этого продавца.
«Привлечь МП в суд вы не сможете. Так что, если селлер — это ИП из Горного Алтая, то езжайте туда и ищите его сами. В общем, МП смогли прикинуться “логистическим оператором”, притом что логистические операторы берут деньги за килограммы груза, а МП — процент от продаж, а потом уже за килограммы», — отметил бизнесмен.
Кроме того, защита прав партнеров маркетплейсов (продавцов и ПВЗ) остается формальной. Платформы заявляют о статусе «цифровых ТЦ», но в отличие от арендодателей взимают процент с продаж, который могут менять в одностороннем порядке. Это ставит продавцов в зависимое положение без реальных рычагов влияния.
По его мнению, новый законодательный акт, по сути, ограничился введением формальных уведомительных сроков. Согласно принятым нормам, маркетплейсы обязаны предупреждать контрагентов об изменении условий сотрудничества за 15 или 45 дней, в зависимости от характера изменений.
«Этот процент может быть любым и меняться как захочется. Это все равно, как будто вы берете в ТЦ магазин по цене 1000 рублей за метр, начинаете торговать, а вам арендодатель такой — раз! — и говорит: “Теперь цена будет 15 000 рублей”. А вы и пикнуть не сможете», — пояснил Дмитрий Алексеев.
Кроме того, подчеркнул миллиардер, принятый закон не содержит действенных механизмов решения таких системных проблем, как злоупотребление статусом самозанятых, уклонение от уплаты НДС или реализация товаров без необходимой сертификации.
Напомним, Россия одной из первых стран вводит системное регулирование платформенной экономики. Платформы сокращают число посредников, транзакционные издержки в экономике.