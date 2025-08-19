Миллиардер Алексеев раскритиковал закон о маркетплейсах: «Смогли прикинуться логистическим оператором»

По словам Дмитрия Алексеева, маркетплейсы добились того, чтобы не нести ответственность перед покупателями за качество товаров. Например, если приобретенные на площадке кроссовки окажутся бракованными и развалятся, предъявить претензии можно лишь продавцу. Сам маркетплейс выступает лишь как посредник в доставке. Формально его обязательства на этом заканчиваются. Хотя технически он может принять возврат, чтобы передать товар селлеру, возврат денег возможен только при условии, что у платформы есть средства этого продавца.