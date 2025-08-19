МАРТ распределит тарифные квоты на ввоз в Беларусь отдельных видов товаров из Ирана

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено распределить их до 30 ноября. МАРТ также поручено распределять тарифные квоты на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности в порядке очередности поступления заявлений, которые рассматриваются в течение 15 календарных дней. Основаниями для отказа в выделении части объема тарифной квоты являются: представление документов или сведений, не соответствующих требованиям, а также исчерпание объема тарифной квоты.