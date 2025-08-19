МАРТ распределит тарифные квоты на ввоз в Беларусь отдельных видов товаров из Ирана

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено распределить их до 30 ноября. МАРТ также поручено распределять тарифные квоты на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности в порядке очередности поступления заявлений, которые рассматриваются в течение 15 календарных дней. Основаниями для отказа в выделении части объема тарифной квоты являются: представление документов или сведений, не соответствующих требованиям, а также исчерпание объема тарифной квоты.
Министерству антимонопольного регулирования и торговли необходимо информировать участников внешнеторговой деятельности об итогах распределения (перераспределения) тарифной квоты путем размещения сообщения на официальном сайте министерства. Кроме того, МАРТ поручено осуществить выдачу участникам внешнеторговой деятельности лицензий на ввоз на территорию Беларуси отдельных товаров — картофеля, томатов, некоторых видов капусты, моркови, репы, огурцов, яблок.
Государственному таможенному комитету в свою очередь поручено обеспечивать выпуск товаров в рамках распределенных объемов тарифных квот в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.