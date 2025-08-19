Администрация Владивостока намерена скорректировать часть автобусных маршрутов в следующем году

В частности, жителей микрорайона интересует транспортное обслуживание улицы Архангельской. На улице уже завершили дорожные работы и даже установили на ней остановочные павильоны, однако автобусы там не ходят. Как утверждают местные жители, на улицу иногда заезжают автобусы маршрута № 31к, но водители остановок не делают: вероятно, путаются в схеме движения и сворачивают не туда.
Пассажиры общественного транспорта Патрокла обратились в telegram-чат главы города Константина Шестакова с просьбой утвердить новые маршруты и не создавать путаницы для шофёров и пассажиров.
Как объяснили в МЦУ Владивостока, на момент подготовки конкурсной документации к заключению новых муниципальных контрактов на регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на территории городского округа, мероприятия по сдаче дорожно-транспортной инфраструктуры на улице Архангельской ещё не были завершены. Поэтому включение этой улицы в утверждённые схемы движения маршрутов пассажирских автобусов не рассматривалось. При заключении следующих контрактов улица Архангельская обязательно будет включена в схемы движения автобусов № 31к и № 79. Это будет уже во втором квартале 2026 года — действующие контракты на пассажирские перевозки заключили всего на восемь месяцев, с 1 августа до 31 марта.
Основными причинами коротких контрактов являются нехватка финансирования и кадровый дефицит — сейчас у транспортных перевозчиков не хватает шофёров, поэтому на некоторых маршрутах не хватает автобусов, их просто некому водить. Также у перевозчиков завершаются лизинговые контракты на приобретение новых автобусов.
Но ещё одной причиной непродолжительности новых контрактов назвали грядущую оптимизацию маршрутной сети. Работа по обследованию пассажиропотоков только завершается, и к апрелю следующего года эксперты смогут сделать выводы, какие маршруты лучше перестроить и дополнить. Эти изменения будут учтены в новых контрактах.
Напоминаем, что для микрорайона Патрокл был предусмотрен один новый маршрут — № 70. Он должен был связать микрорайон с площадью Луговой, как и маршрут № 31к, но следовать он будет не по улицам Фадеева и Сахалинская, а через кольцо улицы Запорожской, площадь Окатовую и улицу Героев-Тихоокеанцев. Жители Патрокла очень рассчитывали на него, однако маршрут включили в лот, который расторговать не удалось. Торги получились неконкурентными, на каждый лот заявилось по одному участнику — тому же перевозчику, который обслуживал маршруты лота по предыдущим контрактам. Одно из предприятий, ООО «Влад Рейс», участвовать в торгах не стало в связи с дисквалификацией директора, и маршруты остались бесхозными. Один из маршрутов лота, пригородный № 48, отдельным контрактом пристроили муниципальному перевозчику ВПОПАТ-1, а на маршруты №№ 40, 63, 70 и 81 ищут хозяев через повторные аукционы.