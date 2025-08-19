Администрация Владивостока намерена скорректировать часть автобусных маршрутов в следующем году

Напоминаем, что для микрорайона Патрокл был предусмотрен один новый маршрут — № 70. Он должен был связать микрорайон с площадью Луговой, как и маршрут № 31к, но следовать он будет не по улицам Фадеева и Сахалинская, а через кольцо улицы Запорожской, площадь Окатовую и улицу Героев-Тихоокеанцев. Жители Патрокла очень рассчитывали на него, однако маршрут включили в лот, который расторговать не удалось. Торги получились неконкурентными, на каждый лот заявилось по одному участнику — тому же перевозчику, который обслуживал маршруты лота по предыдущим контрактам. Одно из предприятий, ООО «Влад Рейс», участвовать в торгах не стало в связи с дисквалификацией директора, и маршруты остались бесхозными. Один из маршрутов лота, пригородный № 48, отдельным контрактом пристроили муниципальному перевозчику ВПОПАТ-1, а на маршруты №№ 40, 63, 70 и 81 ищут хозяев через повторные аукционы.