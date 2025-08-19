Ричмонд
Доллар и евро снова подорожали в Беларуси. Курсы валют на 19 августа

На вторник, 19 августа, Национальный банк Беларуси установил следующие курсы валют.

Источник: Смартпресс

1 доллар США — 2,9786 рубля (+ 0,10% по сравнению с 18 августа);

1 евро — 3,4789 рубля (+ 0,03%);

100 российских рублей — 3,6998 рубля (- 0,33%);

10 китайских юаней — 4,1201 рубля (+ 0,09%);

10 польских злотых — 8,1785 рубля (+ 0,09%).