Доллар и евро снова подорожали в Беларуси. Курсы валют на 19 августа

На вторник, 19 августа, Национальный банк Беларуси установил следующие курсы валют.
1 доллар США — 2,9786 рубля (+ 0,10% по сравнению с 18 августа);
1 евро — 3,4789 рубля (+ 0,03%);
100 российских рублей — 3,6998 рубля (- 0,33%);
10 китайских юаней — 4,1201 рубля (+ 0,09%);
10 польских злотых — 8,1785 рубля (+ 0,09%).