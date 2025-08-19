На улице Артемовской в Самаре начали сносить заброшенный дом

В Самаре начали сносить еще одну «заброшку» — дом на улице Артемовский, возле школы № 155. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Иван Носков. Он подчеркнул, что именно этот дом внесли в план сноса на 2025 год для безопасности детей.