Тысячи гектаров озимых погибли на Кубани из-за засухи

Он также уточнил, что в этом году фермеры собрали около 3 млн тонн зерна, а это третья часть от общего урожая. За последние пять лет малые хозяйства получили свыше 8,5 млрд рублей господдержки. Власти намерены продолжить создание условий для их развития.