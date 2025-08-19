Ричмонд
Тысячи гектаров озимых погибли на Кубани из-за засухи

Режим ЧС из-за засухи ввели в девяти районах Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Около 23 тысяч гектаров озимых культур, в числе которых более 6 тысяч гектаров фермерских полей погибли на Кубани из-за засухи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В девяти районах Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации, что позволит фермерам получить страховые выплаты. На агрострахование в 2025 году выделено 430 млн рублей. Фонд микрофинансирования предоставляет пострадавшим хозяйствам займы на топливо, семена и удобрения до 5 млн рублей под 0,1%.

«Сегодня даже небольшие хозяйства важны для экономики региона, — написал Кондратьев. — Если их не поддержать, мы можем потерять результаты многолетней работы».

Он также уточнил, что в этом году фермеры собрали около 3 млн тонн зерна, а это третья часть от общего урожая. За последние пять лет малые хозяйства получили свыше 8,5 млрд рублей господдержки. Власти намерены продолжить создание условий для их развития.

