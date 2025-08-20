В Челябинской области завершается уборка озимых и начинается сбор яровых

Из этого объема 43 тысячи тонн составляют озимые культуры — пшеница, тритикале и рожь. Убрано уже 81% озимых при средней урожайности 32 центнера с гектара. На отдельных полях урожайность достигает 40−50 центнеров. Для сравнения, в это же время прошлого года аграрии собрали лишь 9,3 тысячи тонн зерна, что составляло 26% от посевных площадей.
Полностью завершена уборка озимых в десяти районах региона: Брединском, Варненском, Еткульском, Карталинском, Кунашакском, Октябрьском, Троицком, Увельском, Уйском и Чесменском.
В хозяйствах также готовят поля под новый сев. В 2026 году планируется засеять озимыми 40,2 тысячи гектаров — вдвое больше, чем в прошлом году. В целом предстоит убрать 1,175 млн гектаров зерновых и зернобобовых, пока обработано только 3%.
Кроме того, аграрии планируют собрать 359 тысяч гектаров масличных культур и урожай картофеля с овощами в 14 округах.
Обильные осадки в конце июля сказались на переувлажнении полей, однако осень обещает быть тёплой — это должно помочь собрать хороший урожай.
Параллельно продолжается заготовка кормов: уже собрано 279 тысяч тонн сена, сенажа и силоса, что составляет 14,9 центнера кормовых единиц на условную голову скота.