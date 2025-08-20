В Челябинской области завершается уборка озимых и начинается сбор яровых

Из этого объема 43 тысячи тонн составляют озимые культуры — пшеница, тритикале и рожь. Убрано уже 81% озимых при средней урожайности 32 центнера с гектара. На отдельных полях урожайность достигает 40−50 центнеров. Для сравнения, в это же время прошлого года аграрии собрали лишь 9,3 тысячи тонн зерна, что составляло 26% от посевных площадей.