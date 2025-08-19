Износ железнодорожных сетей достигает 57% в Казахстане

В этом году досрочно завершатся два крупных проекта: участок «Достык — Мойынты» и «обводная линия Алматы». В следующем году будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии «Мойынты — Кызылжар» и «Дарбаза — Мактаарал». Также с текущего года началась масштабная модернизация на 3 тыс. км железнодорожных участков. Эти работы приравниваются к строительству новых путей. Например, пропускная способность участка «Кызылжар — Сексеуыл» увеличится с 8 до 25 поездов, а на участке «Кандыагаш -Тобол» — с 7 до 25.