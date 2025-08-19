Ричмонд
Износ железнодорожных сетей достигает 57% в Казахстане

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 августа 2025 года на заседании правительства заявил, что износ железнодорожных сетей сказывается на скорости поездов, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он отметил, что общая эксплуатационная протяженность железнодорожной сети составляет 16 тыс. км, и при этом уровень износа достигает 57%.

Это сказывается на скорости и безопасности движения поездов. Инфраструктура работает на пределе своих возможностей. Для повышения эффективности и устойчивости перевозок до 2030 года планируется строительство новых путей и модернизация 5 тыс. км. Кроме того, проводятся ремонтные работы на 11 тыс. км путей.

озвучил Нурлан Сауранбаев

По его словам, в настоящее время ведутся строительные работы по пяти проектам: «Достык — Мойынты», «обводная линия Алматы», «Дарбаза — Мактаарал», «Мойынты — Кызылжар» и «Бахты — Аягоз».

В этом году досрочно завершатся два крупных проекта: участок «Достык — Мойынты» и «обводная линия Алматы». В следующем году будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии «Мойынты — Кызылжар» и «Дарбаза — Мактаарал». Также с текущего года началась масштабная модернизация на 3 тыс. км железнодорожных участков. Эти работы приравниваются к строительству новых путей. Например, пропускная способность участка «Кызылжар — Сексеуыл» увеличится с 8 до 25 поездов, а на участке «Кандыагаш -Тобол» — с 7 до 25.

перечислил Нурлан Сауранбаев

Данные проекты, как подчеркнул министр, формируют полноценный железнодорожный каркас Казахстана.