Износ железнодорожных сетей достигает 57% в Казахстане

Он отметил, что общая эксплуатационная протяженность железнодорожной сети составляет 16 тыс. км, и при этом уровень износа достигает 57%.
Это сказывается на скорости и безопасности движения поездов. Инфраструктура работает на пределе своих возможностей. Для повышения эффективности и устойчивости перевозок до 2030 года планируется строительство новых путей и модернизация 5 тыс. км. Кроме того, проводятся ремонтные работы на 11 тыс. км путей.
По его словам, в настоящее время ведутся строительные работы по пяти проектам: «Достык — Мойынты», «обводная линия Алматы», «Дарбаза — Мактаарал», «Мойынты — Кызылжар» и «Бахты — Аягоз».
В этом году досрочно завершатся два крупных проекта: участок «Достык — Мойынты» и «обводная линия Алматы». В следующем году будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии «Мойынты — Кызылжар» и «Дарбаза — Мактаарал». Также с текущего года началась масштабная модернизация на 3 тыс. км железнодорожных участков. Эти работы приравниваются к строительству новых путей. Например, пропускная способность участка «Кызылжар — Сексеуыл» увеличится с 8 до 25 поездов, а на участке «Кандыагаш -Тобол» — с 7 до 25.
Данные проекты, как подчеркнул министр, формируют полноценный железнодорожный каркас Казахстана.