КСП: дирекции по строительству во Владивостоке работали с нарушениями

Контракт на реконструкцию Матросского клуба на Светланской в 2024 году заключён с ООО «Амкон-ДВ» на сумму почти 818 миллионов рублей. Подрядчик предоставил банковскую гарантию, срок действия которой минимально превышал срок обязательств по контракту. Условия договора были изменены: аванс увеличен до 292,78 миллиона рублей, что составляет более трети стоимости работ. К июню 2025 года проектная документация не была готова, а работы по реконструкции не начались — срок превышен на 248 дней. В марте прошлого года Арбитражный суд Приморского края принял иск прокуратуры о признании контракта недействительным. После апреля заседания по существу не проводились. Сумма неустоек на конец 2024 года составила 692 тысячи рублей, но требования к подрядчику не предъявлялись. КСП указывает, что данные нарушения могут привести к нецелевому расходованию бюджетных средств и риску невыполнения обязательств подрядчиком.