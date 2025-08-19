КСП: дирекции по строительству во Владивостоке работали с нарушениями

Контрольно-счётная палата (КСП) Владивостока выявила многочисленные нарушения в деятельности двух дирекций, отвечавших в 2023—2024 годах за строительные проекты в городском округе.
Была проверена работа дирекции по строительству объектов и дирекции капитального строительства, которые курируют госпроекты, в числе которых, например, школа на Патрокле, дома для переселенцев на острове Русский, детский сад на Постышева и реконструкция Матросского клуба. Дирекция капстроительства контролирует управление проектами и заключение контрактов, а дирекция по строительству объектов отвечает за строительный надзор.
Портал «Новости Владивостока на VL.ru» ознакомился с отчётом КСП. Вот некоторые из нарушений, упомянутых в этом документе.
В 2023 году дирекция по строительству объектов заключила контракт с ООО «ЮК Групп» на реконструкцию детского сада на улице Постышева, дом 7а, на сумму 161,6 миллиона рублей. Подрядчику перечислили аванс в размере 48,48 миллиона. Однако аудит выявил, что почти 20 миллионов были направлены поставщикам без утверждённого перечня материалов. Кроме того, подрядчик заключил несколько договоров на поставку окон со 100‑процентной предоплатой с разными поставщиками, что дублировало объём и усложняло контроль.
Строительство школы на Патрокле на 1275 мест столкнулось с задержками и удорожанием. В 2023 году ГК «Альянс» получила субсидии в размере 980,61 миллиона рублей. По состоянию на конец 2024 года оплачено менее 2,5% работ — всего 23,88 миллиона рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию к 31 декабря 2024 года истёк, а готовность составила чуть более 60%. Дирекция предъявила требования по неустойкам в сумме 223,33 миллиона рублей, но взыскания в судебном порядке не проводились. При этом не было использовано право предъявления требования по независимой банковской гарантии на 188,21 миллиона рублей, срок действия которой истёк 1 февраля 2025 года.
Аналогичная ситуация и в строительстве домов для переселенцев на острове Русский, где работы ведёт та же группа компаний. В 2024 году на проект выделена субсидия в размере 666,45 миллиона рублей. При продлении сроков дирекция не потребовала продления гарантий, и банковская гарантия на 384,6 миллиона рублей прекратила действие. Проверка выявила завышение стоимости оборудования: четыре блочных тепловых пункта приобретены у ООО «Интехно» за 26,18 миллиона рублей, тогда как цена производителя составляет 12,89 миллиона. Перепродажа через посредника привела к двукратному удорожанию. Неустойки в сумме 76,34 миллиона рублей не были заявлены до истечения срока действия гарантии 31 января 2024 года.
Контракт на реконструкцию Матросского клуба на Светланской в 2024 году заключён с ООО «Амкон-ДВ» на сумму почти 818 миллионов рублей. Подрядчик предоставил банковскую гарантию, срок действия которой минимально превышал срок обязательств по контракту. Условия договора были изменены: аванс увеличен до 292,78 миллиона рублей, что составляет более трети стоимости работ. К июню 2025 года проектная документация не была готова, а работы по реконструкции не начались — срок превышен на 248 дней. В марте прошлого года Арбитражный суд Приморского края принял иск прокуратуры о признании контракта недействительным. После апреля заседания по существу не проводились. Сумма неустоек на конец 2024 года составила 692 тысячи рублей, но требования к подрядчику не предъявлялись. КСП указывает, что данные нарушения могут привести к нецелевому расходованию бюджетных средств и риску невыполнения обязательств подрядчиком.
В ходе проверки также обнаружены нарушения в кадровом обеспечении и оплате труда. В феврале 2024 года все сотрудники дирекции по строительству объектов были оформлены по внешнему совместительству и трудились дистанционно, при этом их основным местом работы является дирекция капитального строительства. Специалисты, ответственные за технический надзор и проектирование, отрабатывали около 24 минут в день. Начислены премии на сумму 2,2 миллиона рублей сотрудникам, чьё образование и квалификация не соответствовали характеру выполняемых поручений. За работу в выходные дни было затрачено 118 260 рублей, что признано неэффективным использованием средств.
Исполняющий обязанности директора учреждения в 2024 году самостоятельно назначил себе доплату за работу в выходные дни в размере 21 тысячи рублей. Более 275 миллионов рублей из субсидий были затрачены на цели, не соответствующие назначению. В частности, в декабре 2024 года сотрудники получили премию за выполнение задач, связанных с объектами капстроительства, отсутствующими в списках муниципального задания.