Казахстан планирует закупить 456 локомотивов

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства рассказал о проводимой работе по обновлению парка железнодорожных локомотивов, передает BAQ.KZ.

Источник: Пресс-служба правительства РК

Он сообщил, что на сегодня парк локомотивов составляет более 1,9 тысяч единиц.

В соответствии с программой обновления, до 2029 года планируется закупить в общей сложности 456 локомотивов. Поставщиками локомотивов выступают казахстанские предприятия — «Электровоз құрастыру зауыты», «Локомотив құрастыру зауыты», а также китайская компания CRRC.

уточнил Нурлан Сауранбаев

Согласно данным американской компании Wabtec, используемые в настоящее время в Казахстане локомотивы являются современными и эффективными, полностью соответствующими будущим требованиям к перевозкам.