Казахстан планирует закупить 456 локомотивов

В соответствии с программой обновления, до 2029 года планируется закупить в общей сложности 456 локомотивов. Поставщиками локомотивов выступают казахстанские предприятия — «Электровоз құрастыру зауыты», «Локомотив құрастыру зауыты», а также китайская компания CRRC.