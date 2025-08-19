Казахстан запустит крупные железнодорожные проекты в 2025 году

Эти работы приравниваются к строительству новых путей. Например, пропускная способность участка «Кызылжар — Сексеуыл» увеличится с 8 до 25 поездов, а на участке «Кандыагаш — Тобол» — с 7 до 25. На сегодняшний день можно сказать, что данные проекты формируют полноценный железнодорожный каркас Казахстана.