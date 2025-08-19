Ричмонд
Казахстан запустит крупные железнодорожные проекты в 2025 году

АСТАНА, 19 авг — Sputnik. Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев заявил, что в 2025 году досрочно завершится строительство двух крупных железнодорожных проектов: участок «Достык — Мойынты» и обводная линия Алматы.

Источник: Пресс-служба "Казахстан Темир Жолы"

В 2026 году будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии «Мойынты — Кызылжар» и «Дарбаза — Мактаарал». Также началась масштабная модернизация, которая затронула 3 тысячи километров железнодорожных участков.

Эти работы приравниваются к строительству новых путей. Например, пропускная способность участка «Кызылжар — Сексеуыл» увеличится с 8 до 25 поездов, а на участке «Кандыагаш — Тобол» — с 7 до 25. На сегодняшний день можно сказать, что данные проекты формируют полноценный железнодорожный каркас Казахстана.

сказал Нурлан Сауранбаев

Также намерены увеличить пропускную способность межгосударственных железнодорожных стыков до 296 миллионов тонн или на 40%. Как отметил Сауранбаев, за последние годы полностью решены вопросы по увеличению пропускной способности на направлениях в Россию и Узбекистан.

Например, на стыке Сарыагаш пропускная способность увеличена с 24 до 35 поездов. С июля по направлению Китая на линии «Достык — Мойынты» начато движение дополнительных поездов.

Казахстанские железные дороги обязаны полностью удовлетворять экспортно-импортные потребности бизнеса Казахстана, подчеркнул министр.