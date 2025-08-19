Эксперт рассказал, что может помочь России в условиях дефицита бензина

В минувший понедельник стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже превысила 71 тысячу рублей за тонну, обновив тем самым рекорд двухлетней давности. Аналитик Сергей Кауфман в беседе с «Российской газетой» заявил, что ситуация на оптовом рынке бензина в России может оставаться сложной до конца сезона высокого спроса, поэтому стоит задуматься о подключении импорта.
Как заметил эксперт, изначально рост оптовых цен на бензин был обусловлен сочетанием сезона высокого спроса и того факта, что правительство достаточно долго откладывало введение запрета на экспорт. Кауфман обратил внимание на то, что в настоящий момент на сезон высокого спроса наложилось сокращение производства из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
По словам аналитика, в условиях физической нехватки бензина на внутреннем рынке РФ и уже действующего запрета на экспорт, вероятно, необходимо подключать импорт. Собеседник издания указал, что, в частности, рассматривается закупка топлива у производителей из Белоруссии.
Говоря о перспективах роста цен на бензин, Кауфман отметил, что ситуация на оптовом рынке бензина может оставаться тяжелой до завершения ремонтов на НПЗ или до конца сезона высокого спроса.
