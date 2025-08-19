Эксперт рассказал, что может помочь России в условиях дефицита бензина

Как заметил эксперт, изначально рост оптовых цен на бензин был обусловлен сочетанием сезона высокого спроса и того факта, что правительство достаточно долго откладывало введение запрета на экспорт. Кауфман обратил внимание на то, что в настоящий момент на сезон высокого спроса наложилось сокращение производства из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).