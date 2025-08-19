Налоговая служба выписала в июле предпринимателям штрафы более чем на 700 тыс. леев

Как следует из отчета ГНС о борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью, чаще всего нелегальными действиями занимались представители сферы торговли и пассажирских перевозок.
Ведомство сообщает, что в течение месяца выявили 418 нарушений, по которым были выписаны штрафы на общую сумму 723 000 леев.
Чаще всего нелегальный бизнес зафиксирован:
- в торговле, включая онлайн-продажи (251 случай с санкциями на 459,7 тысячи леев).
- в сфере оказания услуг (45 нарушений с штрафами на 75,1 тысячи леев).
- в службах такси (122 нарушения с штрафами на 187,8 тысячи леев).
В ГНС напомнили, что за незаконный бизнес физическим лицам грозит штраф от 1500 до 4500 леев.
Борьба с незаконной экономической деятельностью — это общая ответственность. Последствия теневой экономики влияют на все общество, сокращая средства для финансирования общественных услуг, таких как здравоохранение, образование и инфраструктура.