В России неожиданно оживился рынок легковушек с пробегом

Российский рынок подержанных легковых автомобилей в июле 2025 года продемонстрировал заметный рост, синхронизировавшись с оживлением рынка новых авто. Как сообщили «Интерфаксу» в агентстве «Автостат», это связано со снижением ключевой ставки и реализацией накопленного покупательского интереса.
Аналитики агентства зафиксировали продажи 567,2 тысячи автомобилей с пробегом — на 3,8% выше показателя июля 2024 года и на впечатляющие 21,4% больше, чем в июне 2025 года. Эксперты отмечают схожие драйверы роста как для нового рынка (где продажи выросли на 34% в месячном выражении, до 120,6 тыс. единиц), так и для вторичного.
Исчез психологический фактор «ждунов», ранее сдерживавший покупки зимой и весной на фоне неопределённости в отношениях с Западом. Потребители осознали, что ушедшие бренды в обозримом будущем не вернутся. Это подтолкнуло часть покупателей к новым машинам, а других — к автомобилям с пробегом, пояснили в агентстве.
Дополнительным стимулом стало июльское снижение ключевой ставки. Для некоторых клиентов это стало сигналом перейти от сбережений к потреблению, затронув спрос и на новые, и на б/у автомобили, резюмировали в агентстве.
За первые семь месяцев 2025 года россияне приобрели 3,3 млн подержанных легковых автомобилей, что на 0,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Читайте также: Российские таксопарки готовятся к распродаже подержанных иномарок.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.