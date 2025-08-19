В России неожиданно оживился рынок легковушек с пробегом

Аналитики агентства зафиксировали продажи 567,2 тысячи автомобилей с пробегом — на 3,8% выше показателя июля 2024 года и на впечатляющие 21,4% больше, чем в июне 2025 года. Эксперты отмечают схожие драйверы роста как для нового рынка (где продажи выросли на 34% в месячном выражении, до 120,6 тыс. единиц), так и для вторичного.