В Сарове утвердили масштабный проект комплексной застройки

Особое внимание уделено созданию социальной инфраструктуры: в новых кварталах появятся детские дошкольные учреждения, современная школа не менее чем на 950 учащихся, поликлиника и ФОК. Реализация проекта позволит создать комфортную городскую среду для жителей Сарова с полным набором необходимых социальных объектов в шаговой доступности.