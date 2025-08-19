В Сарове утвердили масштабный проект комплексной застройки

Власти Нижегородской области приняли постановление о комплексном развитии территории в закрытом городе Саров. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Проект предусматривает застройку участков в микрорайонах 1А и 1Б общей площадью 102,4 гектара. Согласно документу, здесь возведут жилые дома высотой до девяти этажей с общим объемом строительства 557,4 тысячи квадратных метров.
Особое внимание уделено созданию социальной инфраструктуры: в новых кварталах появятся детские дошкольные учреждения, современная школа не менее чем на 950 учащихся, поликлиника и ФОК. Реализация проекта позволит создать комфортную городскую среду для жителей Сарова с полным набором необходимых социальных объектов в шаговой доступности.
Развитие территории закрытого города атомщиков соответствует стратегии комплексного градостроительного планирования, реализуемой правительством Нижегородской области.