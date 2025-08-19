Ричмонд
На АвтоВАЗе возобновилось производство после трехнедельного отпуска

АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей после трехнедельного корпоративного отпуска, который длился с 28 июля по 17 августа. Перерыв был необходим для ремонта, обслуживания и модернизации оборудования, а также улучшения условий труда.

Источник: Коммерсантъ

В начале осени компания планирует рассмотреть возможность перехода на сокращенный четырехдневный рабочий режим с 29 сентября. Это связано с текущей ситуацией на авторынке, который испытывает давление из-за макроэкономических факторов и значительных запасов продукции на складах.