Китайские производители начали сворачивать скидки на новые автомобили в России

За январь — июль этого года в России было реализовано 640,6 тыс. легковых автомобилей, что на 24% меньше, чем за такой же период прошлого года, следует из отчета консалтингового агентства «АСМ-Холдинг», предоставленного «Газете.Ru». Несмотря на снижение продаж к результатам прошлого года, в июле относительно предыдущего месяца рынок воспрял,