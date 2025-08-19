Индекс деловой активности в РУз вырос на 15,9% в июле — ЦЭИР

К июлю прошлого года рост составил 14,3%. Наибольший вклад в увеличение ИДА внесла статистика регистрации брендов. Индекс охраняемости торговых знаков вырос на 51% к предыдущему месяцу. За июль в республике зарегистрировали 468 торговых наименований.
Биржевой компонент индекса вырос на 33,2% за месяц. Средний объем товара на сделку увеличился на 38,2% одновременно с ростом числа сделок на 28,2% к предыдущему месяцу. В июле оборот Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ) вырос на 2,8% и почти достиг 6,7 трлн сумов.
Количество межбанковских платежей показало умеренный рост на 3% за месяц. Количество действующих форм незначительно уменьшилось. В республике стало на 22 крупных предприятия больше, но сократилось число малых фирм и фермерских хозяйств.
Среди регионов наибольший рост ИДА на 47,9% продемонстрировала Бухарская область. В Сурхандарьинской и Наманганской областях индекс поднялся на 42,8% и 35,4% соответственно.
В июле индекс вырос в 11 регионах и снизился в трех. Отрицательную динамику зафиксировали в Каракалпакстане, Хорезмской и Сырдарьинской областях.