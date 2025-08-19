Индекс деловой активности в РУз вырос на 15,9% в июле — ЦЭИР

Биржевой компонент индекса вырос на 33,2% за месяц. Средний объем товара на сделку увеличился на 38,2% одновременно с ростом числа сделок на 28,2% к предыдущему месяцу. В июле оборот Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ) вырос на 2,8% и почти достиг 6,7 трлн сумов.