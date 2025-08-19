Александр Ведерников вручил ключи от новых квартир жителям Черемхова

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников вручил ключи от новых квартир жителям города Черемхово, которые вошли в программу переселения граждан из аварийного жилфонда. Ключи получили 90 семей. Участие в торжественной церемонии также приняли председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству ЗС Виктор Побойкин, зампред правительства Приангарья Александр Галкин, мэр Черемхова Вадим Семёнов, первый заместитель министра строительства Иркутской области Алексей Изотов, сообщает ИА IrkutskMedia.
Дом был построен в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Черемхово». На эти цели было выделено 477 млн рублей, в том числе из Фонда развития территорий — 450 млн рублей, областного бюджета — 24,6 млн рублей, местного — 1,7 млн рублей. Всего возведено две блок-секции по 45 квартир. Дома находятся по адресу бульвар Гуркина, 1а и 2а.
«Эти дома построены не только благодаря участию города в программе по переселению граждан из аварийного жилья, но и благодаря усилиям мэра города, его взаимодействию с органами государственной власти. Этот микрорайон — яркий пример комплексной застройки: рядом социальные объекты, здесь проложены новые инженерные коммуникации, сделаны новые дороги. Черемхово — город с богатой историей, город шахтёрской доблести и сибирской стойкости. Здесь, на земле, которая всегда дарила людям уголь, рождается новое тепло — тепло ваших семейных очагов. И он заслуживает нового современного жилья. Спасибо за терпение! С праздником уюта и тепла в ваших новых квартирах!», — сказал Александр Ведерников.
Он отметил, что губернатор Приангарья Игорь Кобзев уделяет большое внимание городу, его развитию и реализации социальных программ в муниципалитете. «В тесной связке с мэром города губернатор проводит большую работу для того, чтобы Черемхово обрел современный облик и стал комфортным», — добавил спикер ЗС.
Вадим Семенов поблагодарил губернатора, региональное правительство и парламент за помощь в реализации программы. «Черемхово — особый город, и отношение к нему должно быть особенным. Спасибо нашим депутатам за поддержку! Надеемся, что программа получит свое продолжение, ведь еще много черемховцев ждут новое жилье», — сказал Вадим Семенов.
Кроме того, в рамках рабочей поездки в Черемхово парламентарии оценили ход строительства многоквартирного жилого дома по адресу ул. Белинского, 13А. Квартиры получат 47 семей. В настоящее время на объекте продолжаются работы по внутренней отделке и благоустройству. Дом также возводится по программе переселения граждан из аварийного жилья.