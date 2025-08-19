Александр Ведерников вручил ключи от новых квартир жителям Черемхова

«Эти дома построены не только благодаря участию города в программе по переселению граждан из аварийного жилья, но и благодаря усилиям мэра города, его взаимодействию с органами государственной власти. Этот микрорайон — яркий пример комплексной застройки: рядом социальные объекты, здесь проложены новые инженерные коммуникации, сделаны новые дороги. Черемхово — город с богатой историей, город шахтёрской доблести и сибирской стойкости. Здесь, на земле, которая всегда дарила людям уголь, рождается новое тепло — тепло ваших семейных очагов. И он заслуживает нового современного жилья. Спасибо за терпение! С праздником уюта и тепла в ваших новых квартирах!», — сказал Александр Ведерников.