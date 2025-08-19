Ричмонд
В Хабаровском крае не нашли инвесторов для строительства электростанций

Конкурс, который должен был выбрать объекты мощностью до 250 МВт, остался без заявок.

Источник: AP 2024

В Хабаровском и Приморском краях не удалось провести конкурс на строительство новых электростанций. Организаторы ждали заявки от инвесторов до 18 августа, но ни одна компания не подала предложение.

Согласно планам правительства, новые электростанции должны были обеспечить дополнительную мощность от 203 до 250 МВт, а инвесторы могли рассчитывать на доходность 14%.

В результате конкурс остался безрезультатным, и строительство новых объектов пока не запланировано, сообщает ТАСС со ссылкой на «Системного оператора».