Почему цены на автогаз выросли в Казахстане

В ходе совещания был детально рассмотрен вопрос влияния растущих транспортных тарифов на розничную цену на сжиженный нефтяной газ. Было отмечено, что с начала 2025 года это уже третье значительное повышение стоимости транспортировки. В частности, только с 1 июня железнодорожный тариф на услуги локомотивной тяги вырос, что привело к увеличению транспортной составляющей в себестоимости каждого литра газа.