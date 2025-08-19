Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему цены на автогаз выросли в Казахстане

В Министерстве энергетики (МЭ) Казахстана сегодня, 19 августа 2025 года, назвали одну из причин роста цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ). Это — повышение транспортных тарифов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Из распространенного во вторник релиза следует, что Минэнерго обсуждает расчеты тарифа на транспортировку СНГ для обеспечения стабильности на внутреннем рынке. Этот вопрос стал ключевым на рабочем совещании под председательством вице-министра энергетики Алибека Жамауова.

В ходе совещания был детально рассмотрен вопрос влияния растущих транспортных тарифов на розничную цену на сжиженный нефтяной газ. Было отмечено, что с начала 2025 года это уже третье значительное повышение стоимости транспортировки. В частности, только с 1 июня железнодорожный тариф на услуги локомотивной тяги вырос, что привело к увеличению транспортной составляющей в себестоимости каждого литра газа.

Пресс-служба МЭ РК

Как заявил вице-министр энергетики Алибек Жамауов, задача ведомства — обеспечить ценовой баланс по всей логистической цепи для стабильной и предсказуемой работы рынка.

Мы должны выстроить прозрачные и понятные правила игры для всех участников, защитив интересы как бизнеса, так и конечных потребителей.

добавил он

По итогам совещания участники договорились о выработке комплексного подхода.

Он включает в себя налаживание постоянного межведомственного взаимодействия для упреждающего анализа тарифов, разработку прозрачного механизма учета транспортных расходов при расчете розничных цен, а также усиление совместного контроля за тарифной политикой для обеспечения баланса интересов.