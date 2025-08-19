Вид с неба. Смольный показывает, как сейчас выглядит будущий мост через Неву

Блоки заполняются элементами из чугуна и свинца для набора массы, которая уравновесит «крылья» моста и обеспечит их эффективную работу. На пятой опоре такие блоки уже установлены. Именно эти две опоры будут держать разводной пролет моста. Об этом 19 августа сообщает Смольный и показывает, как сейчас выглядит будущая переправа.
Каждый противовесный блок весит более 50 тонн, поэтому их монтировали с помощью плавкрана большой грузоподъемности. Общий вес всех противовесов моста с наполнением составит 1469 тонн.
Работы продолжаются. Продолжается монтаж металлоконструкций пролетных строений, установлены уже более шести тысяч, а всего их будет девять тысяч. На пятой опоре сейчас бетонируют боковые эксплуатационно-технические помещения. На шестой армируют и бетонируют технические помещения. Ведется монтаж временных металлоконструкций для устройства пролетного строения между шестой и седьмой опорами. На левом берегу Невы заканчивается сборка разводного пролета на стапеле, после закрытия навигации его установят в проектное положение. На строительстве работают более 500 специалистов и 87 единиц строительной техники.
Напомним, закладной камень строительства Большого Смоленского моста поставили в конце 2023 года, в начале 2024-го был выбран подрядчик — АО «Дороги и мосты». В июле стало известно, что на строительство правительству Петербурга планируют выдать инфраструктурный кредит в размере 15 млрд рублей. Запустить движение по новому мосту планируют в 2027 году. Это первая в городе стройка моста через Неву за 43 года. Предыдущий разводной мост открыли в 1982 году — Кантемировский. Для строительства Большого Смоленского моста было решено расселить и демонтировать несколько домов. Собственники жилья в них должны получить выкуп и компенсации.