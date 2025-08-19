Вид с неба. Смольный показывает, как сейчас выглядит будущий мост через Неву

Работы продолжаются. Продолжается монтаж металлоконструкций пролетных строений, установлены уже более шести тысяч, а всего их будет девять тысяч. На пятой опоре сейчас бетонируют боковые эксплуатационно-технические помещения. На шестой армируют и бетонируют технические помещения. Ведется монтаж временных металлоконструкций для устройства пролетного строения между шестой и седьмой опорами. На левом берегу Невы заканчивается сборка разводного пролета на стапеле, после закрытия навигации его установят в проектное положение. На строительстве работают более 500 специалистов и 87 единиц строительной техники.